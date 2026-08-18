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XETRA-Handel im Blick 18.08.2026 12:26:12

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag leichter

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag leichter

Der MDAX zeigt sich heute im Minus.

Elmos Semiconductor
137.06 CHF -4.75%
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Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.59 Prozent tiefer bei 32’165.06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 357.803 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.356 Prozent auf 32’241.91 Punkte an der Kurstafel, nach 32’356.98 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32’094.08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32’306.01 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der MDAX 31’864.73 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31’440.09 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der MDAX mit 30’993.03 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3.83 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 2.97 Prozent auf 62.35 EUR), Bechtle (+ 1.96 Prozent auf 35.42 EUR), freenet (+ 1.35 Prozent auf 24.06 EUR), IONOS (+ 1.10 Prozent auf 33.18 EUR) und AUTO1 (+ 0.87 Prozent auf 20.98 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Siltronic (-6.51 Prozent auf 83.95 EUR), AIXTRON SE (-6.28 Prozent auf 39.53 EUR), LANXESS (-4.98 Prozent auf 14.31 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.78 Prozent auf 80.60 EUR) und Elmos Semiconductor (-4.53 Prozent auf 147.40 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1’286’139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.726 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3.27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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