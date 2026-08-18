Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0.78 Prozent leichter bei 4’061.29 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 568.579 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4’076.44 Zählern und damit 0.410 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4’093.24 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4’085.10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’054.91 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’770.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’864.46 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Stand von 3’775.71 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.06 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5.38 Prozent auf 32.14 EUR), Nemetschek SE (+ 3.14 Prozent auf 62.45 EUR), ATOSS Software (+ 3.00 Prozent auf 92.70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.66 Prozent auf 28.86 EUR) und SAP SE (+ 1.63 Prozent auf 182.50 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen AIXTRON SE (-8.77 Prozent auf 38.48 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8.09 Prozent auf 77.80 EUR), Infineon (-7.63 Prozent auf 57.24 EUR), Siltronic (-6.96 Prozent auf 83.55 EUR) und JENOPTIK (-5.87 Prozent auf 40.12 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’730’257 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 207.918 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch