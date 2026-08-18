MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der MDAX gab im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.42 Prozent auf 31’896.39 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 357.803 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.356 Prozent schwächer bei 32’241.91 Punkten, nach 32’356.98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’306.01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’859.64 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 31’864.73 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 31’440.09 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 30’993.03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2.96 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 3.14 Prozent auf 62.45 EUR), freenet (+ 1.35 Prozent auf 24.06 EUR), Bechtle (+ 1.21 Prozent auf 35.16 EUR), RTL (+ 1.12 Prozent auf 31.60 EUR) und Talanx (+ 1.09 Prozent auf 120.20 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AIXTRON SE (-8.77 Prozent auf 38.48 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8.09 Prozent auf 77.80 EUR), Siltronic (-6.96 Prozent auf 83.55 EUR), JENOPTIK (-5.87 Prozent auf 40.12 EUR) und Elmos Semiconductor (-5.70 Prozent auf 145.60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 5’733’505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40.726 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.27 zu Buche schlagen. Mit 8.63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch