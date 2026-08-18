Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr 0.75 Prozent auf 32’112.73 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357.803 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.356 Prozent auf 32’241.91 Punkte an der Kurstafel, nach 32’356.98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32’306.01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32’058.65 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 31’864.73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31’440.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der MDAX bei 30’993.03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3.66 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 3.96 Prozent auf 62.95 EUR), Bechtle (+ 1.84 Prozent auf 35.38 EUR), IONOS (+ 1.58 Prozent auf 33.34 EUR), Talanx (+ 1.35 Prozent auf 120.50 EUR) und AUTO1 (+ 1.06 Prozent auf 21.02 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-6.78 Prozent auf 39.32 EUR), Siltronic (-6.74 Prozent auf 83.75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.32 Prozent auf 80.15 EUR), Elmos Semiconductor (-5.05 Prozent auf 146.60 EUR) und JENOPTIK (-4.32 Prozent auf 40.78 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2’218’126 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40.726 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.27 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch