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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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05.11.2026 12:17:14

Siemens Healthineers Overweight

Siemens Healthineers
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57,40 Euro belassen. Die starke Auftragslage sei das Highlight des Quartalsberichts des Medizintechnikkonzerns, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2026/27 erscheine konservativ./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57.40 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42.91 € 		Abst. Kursziel*:
33.77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
44.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.67%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
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