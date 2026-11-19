Siemens Healthineers-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 41.37 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 241.721 Siemens Healthineers-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’597.05 EUR, da sich der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie am 18.11.2026 auf 43.84 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +5.97 Prozent.

Siemens Healthineers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48.46 Mrd. Euro. Das Siemens Healthineers-Papier wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Siemens Healthineers-Aktie lag damals bei 29.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch