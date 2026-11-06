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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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06.11.2026 13:00:42

Siemens Healthineers Hold

Siemens Healthineers
40.11 CHF -2.47%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Entgegen den Erwartungen eines starken Schlussquartals, seien die Resultate des vierten Geschäftsquartals durchwachsen ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Das gehe vor allem auf das Segment Precision Therapy zurück./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
43.77 € 		Abst. Kursziel*:
-10.90%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
43.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.16%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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