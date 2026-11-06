Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
39.93CHF
-1.19CHF
-2.89 %
14:04:25
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.11.2026 13:00:42
Siemens Healthineers Hold
Siemens Healthineers
40.11 CHF -2.47%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Entgegen den Erwartungen eines starken Schlussquartals, seien die Resultate des vierten Geschäftsquartals durchwachsen ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Das gehe vor allem auf das Segment Precision Therapy zurück./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43.77 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.16%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
13:28
|Siemens Healthineers-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Siemens Healthineers plant Abspaltung und neuen Namen – Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Siemens Healthineers-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Siemens Healthineers-Aktie: Hold-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|39.84
|-3.11%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:38
|
Goldman Sachs Group Inc.
Intesa Sanpaolo Buy
|13:25
|
DZ BANK
RATIONAL Halten
|13:12
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|13:05
|
Deutsche Bank AG
PVA TePla Buy
|13:00
|
Deutsche Bank AG
Siemens Healthineers Hold
|12:58
|
Deutsche Bank AG
Siemens Hold
|12:56
|
Deutsche Bank AG
SUSS MicroTec Buy