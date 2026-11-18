Schlussendlich gab der TecDAX im XETRA-Handel um 0.78 Prozent auf 3’958.77 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 583.181 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0.057 Prozent fester bei 3’992.33 Punkten, nach 3’990.04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’952.46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’028.42 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 3.00 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 4’015.21 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 4’051.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3’416.46 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.23 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 6.63 Prozent auf 119.00 EUR), Siltronic (+ 4.95 Prozent auf 55.15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.63 Prozent auf 48.44 EUR), AIXTRON SE (+ 1.79 Prozent auf 31.88 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1.25 Prozent auf 43.84 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Carl Zeiss Meditec (-6.22 Prozent auf 32.26 EUR), Nemetschek SE (-5.82 Prozent auf 57.40 EUR), SAP SE (-3.76 Prozent auf 193.92 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.36 Prozent auf 22.46 EUR) und SMA Solar (-2.95 Prozent auf 45.44 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7’920’079 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 240.927 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 4.78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch