Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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09.11.2026 10:52:23
Siemens Healthineers Neutral
Siemens Healthineers
39.82 CHF -0.73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 43 auf 49 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Sonntag an den Bericht des vierten Geschäftsquartals an. Er rollte zudem seine Bewertungsbasis für die Aktien des Medizintechnikkonzerns nach vorn./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
44.26 €
|
Abst. Kursziel*:
10.71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.46%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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