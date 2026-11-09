Siemens Healthineers 39.82 CHF -0.73% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 43 auf 49 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Sonntag an den Bericht des vierten Geschäftsquartals an. Er rollte zudem seine Bewertungsbasis für die Aktien des Medizintechnikkonzerns nach vorn./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.