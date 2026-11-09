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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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09.11.2026 10:52:23

Siemens Healthineers Neutral

Siemens Healthineers
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 43 auf 49 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Sonntag an den Bericht des vierten Geschäftsquartals an. Er rollte zudem seine Bewertungsbasis für die Aktien des Medizintechnikkonzerns nach vorn./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
44.26 € 		Abst. Kursziel*:
10.71%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
43.57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.46%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
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10:52 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06:48 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
05.11.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
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