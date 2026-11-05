Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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09.11.2026 06:48:51
Siemens Healthineers Buy
Siemens Healthineers
40.50 CHF 0.97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal habe die Erwartungen dank der massiven Erholung im Bereich medizinischer Bildgebung (Imaging) übertroffen, schrieb Julien Dormois am Sonntag in seinem Resümee. Die Sterne stünden gut für eine noch "gesündere Neubewertung"./rob/ag/zb ;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.21 €
|
Abst. Kursziel*:
24.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.35%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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|Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.ch)
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|05.11.26
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|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
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|Siemens Healthineers Hold
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|05.11.26
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|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
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|Siemens Healthineers Hold
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