Siemens Healthineers 40.50 CHF 0.97% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal habe die Erwartungen dank der massiven Erholung im Bereich medizinischer Bildgebung (Imaging) übertroffen, schrieb Julien Dormois am Sonntag in seinem Resümee. Die Sterne stünden gut für eine noch "gesündere Neubewertung"./rob/ag/zb ;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.