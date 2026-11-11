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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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11.11.2026 08:56:02

Siemens Healthineers Hold

Siemens Healthineers
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 von 39 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe abermals durchwachsene Resultate vorgelegt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Es steht zudem ein weiteres Übergangsjahr an. Der Experte blickt vorsichtig auf den Anlagehintergrund und glaubt nicht an eine überdurchschnittliche Kursentwicklung./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
43.11 € 		Abst. Kursziel*:
-0.26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
42.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

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09:48 finanzen.ch Aktienbewertung Hold-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Entitlement to transfer 92 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Anspruch auf Übertragung von 92 Siemens Healthineers Aktien im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm (Übertragung mit ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploss, Programmbasierter Auftrag zum Verkauf eines Anteils von 983 Siemens Healthineers Aktien zur Begleichung der Steuer- und Abgabenlast auf ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploss, Program based order to sell a portion of 983 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploss, Entitlement to transfer 983 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploss, Anspruch auf Übertragung von 983 Siemens Healthineers Aktien im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm (Übertragung ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Programmbasierter Auftrag zum Verkauf eines Anteils von 11.437 Siemens Healthineers Aktien zur Begleichung der Steuer- und Abgabenlast auf Grund ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,437 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ... (EQS Group)
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Analysen zu Siemens Healthineers AG

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08:56 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
09.11.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.11.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
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