Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Healthineers Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 von 39 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe abermals durchwachsene Resultate vorgelegt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Es steht zudem ein weiteres Übergangsjahr an. Der Experte blickt vorsichtig auf den Anlagehintergrund und glaubt nicht an eine überdurchschnittliche Kursentwicklung./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43.11 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.42%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|39.83
|3.54%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:21
|
Baader Bank
KWS SAAT Add
|09:16
|
Deutsche Bank AG
Hypoport Buy
|09:13
|
Deutsche Bank AG
Henkel vz. Buy
|09:12
|
Jefferies & Company Inc.
Diageo Buy
|09:11
|
Deutsche Bank AG
freenet Buy
|09:10
|
Deutsche Bank AG
1&1 Buy
|09:10
|
Deutsche Bank AG
Vonovia Buy