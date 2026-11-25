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25.11.2026 16:36:18
NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: Das ist die Dividendenzahlung von LSI Industries
Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten LSI Industries-Anleger.
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries am 24.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0.20 USD je Aktie beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Somit zahlt LSI Industries insgesamt 6.46 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 8.21 Prozent.
LSI Industries-Ausschüttungsrendite
Zum NASDAQ-Schluss notierte das LSI Industries-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 14.06 USD. Das LSI Industries-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0.75 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1.18 Prozent.
LSI Industries-Aktienkurs vs. reale Rendite
Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von LSI Industries via NASDAQ 87.97 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 196.79 Prozent stärker zugenommen als der LSI Industries-Kurs.
Dividendenaussichten von LSI Industries
Grunddaten von Dividenden-Titel LSI Industries
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens LSI Industries steht aktuell bei 531.186 Mio. USD. Das KGV von LSI Industries beläuft sich aktuell auf 39.68. 2026 setzte LSI Industries 689.400 Mio. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0.67 USD.
Redaktion finanzen.ch
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