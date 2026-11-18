Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.52 Prozent schwächer bei 25’712.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’134.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’704.00 Zählern.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 25’475.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26’135.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 23’185.00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.66 Prozent. Bei 27’000.00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 2.79 Prozent auf 29.13 EUR), Continental (+ 2.03 Prozent auf 72.44 EUR), Vonovia SE (+ 2.02 Prozent auf 17.15 EUR), Siemens Energy (+ 1.33 Prozent auf 126.66 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1.25 Prozent auf 43.84 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil SAP SE (-3.76 Prozent auf 193.92 EUR), Commerzbank (-3.46 Prozent auf 37.71 EUR), Deutsche Bank (-3.05 Prozent auf 30.00 EUR), Deutsche Telekom (-2.91 Prozent auf 26.33 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.90 Prozent auf 38.56 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7’920’079 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 240.927 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch