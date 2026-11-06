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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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06.11.2026 12:38:59

Siemens Healthineers Overweight

Siemens Healthineers
40.11 CHF -2.47%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 47,50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel ist sehr optimistisch für 2027, wie er am Donnerstag schrieb. Er rechnet mit einem starken Produktzyklus./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
43.77 € 		Abst. Kursziel*:
16.52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
43.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.17%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
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13:00 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
12:38 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
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