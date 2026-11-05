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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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05.11.2026 13:23:30

Siemens Healthineers Outperform

Siemens Healthineers
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Umsatz sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) habe jedoch die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Natalia Webster in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:20 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
42.91 € 		Abst. Kursziel*:
11.86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
44.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.30%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
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12:33 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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11:27 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
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