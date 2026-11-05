Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Umsatz sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) habe jedoch die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Natalia Webster in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
42.91 €
|
Abst. Kursziel*:
11.86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.30%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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Aktien in diesem Artikel
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