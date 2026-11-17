Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Healthineers Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Diese seien uneinheitlich ausgefallen und zögen vergleichsweise geringe Änderungen der Schätzungen nach sich, schrieb Sam England am Montag. Er reduzierte seine Wachstumsannahmen für den Hersteller medizintechnischer Geräte leicht. Unter dem Strich sei er vorsichtig, nicht zuletzt wegen inflationärer Tendenzen und angesichts eines Aktienüberhangs bei der Siemens AG sowie der Trennung von der Diagnostik./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43.12 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.49%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|40.21
|1.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Heidelberg Materials Buy
|08:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Springer Nature Overweight
|08:36
|
RBC Capital Markets
Zurich Insurance Outperform
|08:19
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Siemens Healthineers Hold
|08:15
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Alzchem Group Buy
|07:55
|
Bernstein Research
Ströer Market-Perform
|07:40
|
RBC Capital Markets
Roche Outperform