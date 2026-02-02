Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
37.84CHF
-0.30CHF
-0.79 %
13:59:31
SWX
05.02.2026 12:38:40
Siemens Healthineers Neutral
Siemens Healthineers
38.08 CHF -2.82%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Graham Doyle attestierte den Münchnern am Donnerstag nach Zahlen starke Schlagzeilen. Die Details dahinter seien differenzierter zu sehen./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
41.78 €
Abst. Kursziel*:
22.07%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
41.56 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.71%
Analyst Name::
Graham Doyle
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse








Analysen zu Siemens Healthineers AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
