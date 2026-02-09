Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’531 0.2%  SPI 18’678 0.2%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’842 0.5%  Euro 0.9151 -0.2%  EStoxx50 6’016 0.3%  Gold 5’020 1.2%  Bitcoin 53’113 -2.9%  Dollar 0.7696 -0.9%  Öl 68.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: ON Semiconductor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SoftwareONE-Aktie steigt: Vorläufige Zahlen für Geschäftsjahr 2025 - Barend Fruithof für Verwaltungsrat vorgeschlagen
Helvetia-Aktie steigt: Helvetia Anlagestiftung erhält mit neuer Anlagegruppe Kapitalzusagen
Micron-Aktie unter Druck: Verliert der Chipkonzern NVIDIA als KI-Kunden?
Symrise-Aktie fällt dennoch: US-Justiz stellt Kartellermittlungen ein
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

37.17
CHF
0.31
CHF
0.84 %
13:44:03
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 11:58:57

Siemens Healthineers Outperform

Siemens Healthineers
37.36 CHF -1.09%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,90 auf 52,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein solides Quartal im Kerngeschäft hinter sich, schrieb Susannah Ludwig am Freitag in ihrem Resümee des jüngsten Quartalsberichts. Der zurückhaltende Ausblick auf das laufende Jahresviertel deute aber darauf hin, dass im zweiten Geschäftshalbjahr eine Beschleunigung erforderlich sei./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 22:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
52.15 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
41.30 € 		Abst. Kursziel*:
26.27%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
40.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.63%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:58 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen