Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

38.16
CHF
0.02
CHF
0.05 %
17:30:01
SWX
Siemens Healthineers Neutral

Siemens Healthineers
38.08 CHF -2.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des ersten Geschäftsquartals habe etwas enttäuscht, schrieb Richard Felton am Donnerstag. Ergebnisseitig hätten die Münchner von Sondereffekten profitiert./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
42.77 € 		Abst. Kursziel*:
26.26%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
42.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.35%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

