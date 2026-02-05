Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
38.16CHF
0.02CHF
0.05 %
17:30:01
SWX
05.02.2026 18:58:56
Siemens Healthineers Neutral
Siemens Healthineers
38.08 CHF -2.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des ersten Geschäftsquartals habe etwas enttäuscht, schrieb Richard Felton am Donnerstag. Ergebnisseitig hätten die Münchner von Sondereffekten profitiert./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
42.77 €
|
Abst. Kursziel*:
26.26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
42.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.35%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
