Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Millionenhöhe
|
13.03.2026 14:10:36
Avolta-Aktie in Grün: Rückkauf von eigenen Titeln startet in Kürze
Avolta hat offiziell den Start seines Aktienrückkaufprogramms für dieses Jahr verkündet.
awp-robot/cg
Basel (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)
|
12:29
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
09:29
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) gibt am Freitagvormittag nach (finanzen.ch)
|
06:30
|Avolta launches share buyback program (EQS Group)
|
12.03.26
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12.03.26
|SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Avolta-Aktie im Plus: Umsatzwachstum auch in 2025 (AWP)
Analysen zu Avolta (ex Dufry)
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX freundlich -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann kleine Zuschläge verzeichnen. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich ebenso in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen dürften sich am Freitag an einer Stabilisierung versuchen. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.