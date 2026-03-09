Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 55 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Temporärer Gegenwind verdecke die operative Ertragskraft des Herstellers von Medizintechnik, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Technologisch sei das Unternehmen "extrem stark", der Gewinn habe deutliches Wachstumspotenzial./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

