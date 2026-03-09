Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
35.87CHF
0.32CHF
0.90 %
16:37:54
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.03.2026 14:50:07
Siemens Healthineers Kaufen
Siemens Healthineers
35.69 CHF -2.07%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 55 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Temporärer Gegenwind verdecke die operative Ertragskraft des Herstellers von Medizintechnik, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Technologisch sei das Unternehmen "extrem stark", der Gewinn habe deutliches Wachstumspotenzial./rob/bek/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Kaufen
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
41.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
40.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
09:28
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Start (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
05.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
05.03.26
|DAX aktuell: DAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)