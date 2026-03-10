Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’065 0.5%  SPI 18’122 0.9%  Dow 47’707 -0.1%  DAX 23’969 2.4%  Euro 0.9045 0.1%  EStoxx50 5’837 2.7%  Gold 5’197 0.2%  Bitcoin 54’323 -0.2%  Dollar 0.7780 -0.1%  Öl 87.5 -4.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Nachfrage ungebrochen: TSMC verzeichnet starkes Umsatzwachstum - Aktie legt zu
Goldpreis stabilisiert sich - Märkte warten auf neue Signale aus den USA
Vatikanbank legt eigene Aktienindizes auf: Neue Benchmarks nach katholischen Werten
Galderma-Aktie: Eigene Aktien zurückgekauft
Henkel-Aktie: Optimismus für 2026
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

35.03
CHF
-2.05
CHF
-5.53 %
10.03.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.03.2026 07:26:31

Siemens Healthineers Overweight

Siemens Healthineers
36.13 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Overweight" belassen. Auf einer Konferenz habe Finanzvorstand Jochen Schmitz erklärt, er erwarte eine Vereinbarung mit Siemens über die Abspaltung des Medizintechnikkonzerns weiterhin im besten Fall im September oder Oktober, schrieb Hassan Al-Wakeel in seiner Einschätzung vom Dienstagabend. Das Engagement im Nahen Osten habe Schmitz als überschaubar mit einem Umsatzanteil von weniger als 5 Prozent bezeichnet./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 22:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 22:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
59.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
40.39 € 		Abst. Kursziel*:
46.08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
39.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.61%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.03.26 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
20.02.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
09.02.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen