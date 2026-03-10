Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Overweight" belassen. Auf einer Konferenz habe Finanzvorstand Jochen Schmitz erklärt, er erwarte eine Vereinbarung mit Siemens über die Abspaltung des Medizintechnikkonzerns weiterhin im besten Fall im September oder Oktober, schrieb Hassan Al-Wakeel in seiner Einschätzung vom Dienstagabend. Das Engagement im Nahen Osten habe Schmitz als überschaubar mit einem Umsatzanteil von weniger als 5 Prozent bezeichnet./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40.39 €
|
Abst. Kursziel*:
46.08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.61%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|09.03.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
