TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich mittags im Plus

Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.46 Prozent auf 3’735.21 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 543.276 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.040 Prozent auf 3’716.65 Punkte an der Kurstafel, nach 3’718.13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3’738.53 Punkte, das Tagestief hingegen 3’702.75 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0.850 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, stand der TecDAX noch bei 3’628.05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, notierte der TecDAX bei 3’607.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’834.71 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.06 Prozent aufwärts. Bei 3’858.70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’558.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 5.94 Prozent auf 29.26 EUR), SMA Solar (+ 3.19 Prozent auf 33.02 EUR), Nordex (+ 2.00 Prozent auf 43.82 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.87 Prozent auf 152.20 EUR) und Kontron (+ 1.86 Prozent auf 22.96 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen QIAGEN (-2.57 Prozent auf 39.83 EUR), Siemens Healthineers (-2.22 Prozent auf 40.49 EUR), HENSOLDT (-1.84 Prozent auf 77.20 EUR), 1&1 (-0.99 Prozent auf 25.00 EUR) und Nemetschek SE (-0.87 Prozent auf 68.10 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’586’422 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 193.207 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

