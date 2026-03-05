DAX aktuell: DAX bewegt sich im Plus

Um 12:08 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0.39 Prozent nach oben auf 24’298.80 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.041 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.248 Prozent auf 24’145.44 Punkte an der Kurstafel, nach 24’205.36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24’035.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’366.81 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1.61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’491.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, stand der DAX noch bei 24’028.14 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wies der DAX einen Wert von 23’081.03 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.980 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25’507.79 Punkten. Bei 23’601.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 2.89 Prozent auf 145.90 EUR), Symrise (+ 2.59 Prozent auf 72.78 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.19 Prozent auf 363.70 EUR), Airbus SE (+ 1.95 Prozent auf 180.70 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.79 Prozent auf 33.59 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.51 Prozent auf 46.43 EUR), QIAGEN (-2.57 Prozent auf 39.83 EUR), Fresenius SE (-2.35 Prozent auf 47.05 EUR), Siemens Healthineers (-2.22 Prozent auf 40.49 EUR) und Continental (-1.37 Prozent auf 66.04 EUR).

Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 1’760’711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 193.207 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.21 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch