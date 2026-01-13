Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
43.36CHF
0.65CHF
1.52 %
09:56:45
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.01.2026 09:12:35
Siemens Healthineers Neutral
Siemens Healthineers
43.65 CHF -0.20%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der Bayern seien reizvoll, aber es sei noch ein bisschen zu früh, schrieb Graham Doyle am Mittwochnachmittag. Die Vergleichshürde für das erste Quartal liege recht hoch./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
47.02 €
|
Abst. Kursziel*:
8.46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
46.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.04%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
14.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
14.01.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zurück (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX schwächer (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
13.01.26
|XETRA-Handel TecDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX steigt (finanzen.ch)
|
13.01.26
|XETRA-Handel TecDAX fällt (finanzen.ch)