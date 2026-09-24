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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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Bewertung im Fokus 24.09.2026 13:43:44

Siemens Energy-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie

Siemens Energy-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie

JP Morgan Chase & Co. hat die Siemens Energy-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Siemens Energy
133.49 CHF -2.01%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" belassen. Die hauseigene halbjährliche Umfrage zum Investitionsverhalten habe die guten Nachfrageaussichten in den Bereichen KI-Rechenzentren, Halbleiter und im breiteren Hardware- und KI-Infrastrukturkomplex untermauert, schrieb Phil Buller am Mittwoch. Er sieht auch die positive Einschätzung des Investitionsgütersektors und die Einstufungen von Siemens, Siemens Energy, Legrand, Nexans, Atlas Copco, IMI, Oxford Instruments und Bergbauausrüstern bestätigt.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:27 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.3 Prozent auf 144.94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 390’114 Stück. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 20.9 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Siemens Energy AG
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