Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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24.09.2026 15:14:41
Siemens Energy-Aktie gibt ab: Ex-Nokia-Chef Lundmark für Aufsichtsrat nominiert
Im Aufsichtsrat von Siemens Energy gibt es einen Wechsel. Alle Details im Blick.
Formal soll Lundmark auf der Hauptversammlung am 25. Februar 2027 gewählt werden.
Rebellius gehört dem Aufsichtsrat seit 2020 als Vertreter der Siemens AG an. Mit dem Ausscheiden aus dem Siemens-Vorstand hat er sein Aufsichtsratsmandat bei Siemens Energy niedergelegt.
Via XETRA zeigt sich die Siemens Energy-Aktie zeitweise 0,46 Prozent leichter bei 143,88 Euro
DOW JONES
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