Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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06.10.2026 08:26:00
Schneider Electric will Shelly Group übernehmen: Verwaltungsrat stellt sich hinter das Angebot - Aktien im Fokus
Die Shelly Group unterstützt das Übernahmeangebot der französischen Schneider Electric.
Der Verwaltungsrat sehe in Schneider Electric einen "starken strategischen Partner für die nächste Phase des internationalen Wachstums der Shelly Group". Schneider habe angeboten, den Hauptsitz der Shelly Group in Bulgarien sowie ihre Organisation und Belegschaft, einschliesslich der Bereiche Forschung und Entwicklung, Engineering, Vertrieb, Operations und Management, für mindestens drei Jahre nach Vollzug des Angebots zu erhalten.
Die Shelly-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,45 Prozent tiefer bei 65,90 Euro.
DJG/uxd/rio
Dow Jones Newswires
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