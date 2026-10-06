Schneider Electric will Shelly Group übernehmen: Verwaltungsrat stellt sich hinter das Angebot - Aktien im Fokus

Der Verwaltungsrat komme in einer Beurteilung zu der Einschätzung, die angebotenen 70 Euro je Aktie sei "fair und angemessen", heisst es in einer Mitteilung des im SDAX notierten bulgarischen Smart-Home-Unternehmens.

Der Verwaltungsrat sehe in Schneider Electric einen "starken strategischen Partner für die nächste Phase des internationalen Wachstums der Shelly Group". Schneider habe angeboten, den Hauptsitz der Shelly Group in Bulgarien sowie ihre Organisation und Belegschaft, einschliesslich der Bereiche Forschung und Entwicklung, Engineering, Vertrieb, Operations und Management, für mindestens drei Jahre nach Vollzug des Angebots zu erhalten.

Die Shelly-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,45 Prozent tiefer bei 65,90 Euro.

DJG/uxd/rio

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