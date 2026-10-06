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1&1 Aktie 868900 / DE0005545503

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Kapitalerhöhung 06.10.2026 08:17:00

United Internet tauscht Darlehensforderungen gegen 1&1-Aktien

United Internet tauscht Darlehensforderungen gegen 1&1-Aktien

Der Mobilfunkanbieter 1&1 gibt knapp 35,4 Millionen neue Aktien aus, die ihr Mehrheitsaktionär United Internet komplett zeichnet.

1&1
22.51 CHF 0.63%
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Im Gegenzug überträgt der Internetkonzern dem Tochterunternehmen seine Darlehensansprüche gegen das Düsseldorfer Unternehmen 1&1 Versatel in Höhe von nominal 850,2 Millionen Euro, wie beide Seiten in getrennten Erklärungen mitteilten. Als Folge der Transaktion steigt die Beteiligung von United Internet an der 1&1 AG auf rund 89,32 Prozent. Aktuell liegt sie bei rund 87,19 Prozent.

Die Transaktion stärke die Kapitalstruktur und den finanziellen Handlungsspielraum von 1&1, heisst es in der Mitteilung von United Internet. Zugleich werde die konzerninterne Finanzierungsstruktur vereinfacht.

1&1 Versatel ist eine 100-prozentige mittelbare Tochtergesellschaft der 1&1 AG.

Die 1&1-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,62 Prozent tiefer bei 24,15 Euro, während die United Internet-Aktie 0,41 Prozent auf 24,44 Euro verliert.

DJG/rio

Dow Jones Newswires

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Bildquelle: 1&1 AG,Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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