1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
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06.10.2026 08:17:00
United Internet tauscht Darlehensforderungen gegen 1&1-Aktien
Der Mobilfunkanbieter 1&1 gibt knapp 35,4 Millionen neue Aktien aus, die ihr Mehrheitsaktionär United Internet komplett zeichnet.
Die Transaktion stärke die Kapitalstruktur und den finanziellen Handlungsspielraum von 1&1, heisst es in der Mitteilung von United Internet. Zugleich werde die konzerninterne Finanzierungsstruktur vereinfacht.
1&1 Versatel ist eine 100-prozentige mittelbare Tochtergesellschaft der 1&1 AG.
Die 1&1-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,62 Prozent tiefer bei 24,15 Euro, während die United Internet-Aktie 0,41 Prozent auf 24,44 Euro verliert.
DJG/rio
Dow Jones Newswires
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