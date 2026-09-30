So schätzen die Analysten die Zukunft der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 40,50 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Shell (ex Royal Dutch Shell) auf 35,70 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 35,00 GBP -1,95 25.09.2026 RBC Capital Markets 40,00 GBP 12,06 24.09.2026 Jefferies & Company Inc. 45,00 GBP 26,07 14.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. - - 11.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 36,00 GBP 0,85 08.09.2026 Barclays Capital 47,00 GBP 31,67 04.09.2026 RBC Capital Markets 40,00 GBP 12,06 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch