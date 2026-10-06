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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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Kapazitäten 06.10.2026 08:23:46

Nordex-Aktie: Neue Aufträge für Europa-Geschäft

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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