Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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06.10.2026 08:23:46
Nordex-Aktie: Neue Aufträge für Europa-Geschäft
Nordex hat bis Ende September in Süd-, Mittel- und Osteuropa mehrere Aufträge zur Lieferung und Errichtung von insgesamt 35 Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von rund 228 Megawatt bekommen.
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Bildquelle: Nordex
In eigener Sache
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