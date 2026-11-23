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23.11.2026 07:30:03
EQS-News: SFC Energy AG erhält Erstauftrag im Wert von CAD 1,7 Mio. von Neukunden im kanadischen Energieinfrastrukturmarkt
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EQS-News: SFC Energy AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
SFC Energy AG erhält Erstauftrag im Wert von CAD 1,7 Mio. von Neukunden im kanadischen Energieinfrastrukturmarkt
Brunnthal/München, Deutschland, 23. November 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, hat einen Erstauftrag im Wert von rund CAD 1,7 Mio. von einem führenden Midstream-Betreiber in Westkanada erhalten.
Der Auftrag unterstützt ein Projekt zur Erweiterung von Ventilstationen entlang einer bedeutenden Erdgaspipeline in Westkanada und unterstreicht die wachsende Nachfrage nach autarken Energielösungen für abgelegene und missionskritische Infrastrukturanwendungen. Der Einsatz erhöht die betriebliche Resilienz, verbessert die Überwachung und unterstützt durch eine standardisierte und skalierbare Systemarchitektur den effizienten und emissionsarmen Betrieb kritischer Pipeline-Infrastruktur.
Dieser Erstauftrag markiert den Beginn einer neuen Kundenbeziehung im kanadischen Midstream-Sektor und stärkt die Position von SFC in den dortigen Märkten für Öl und Gas sowie Energieinfrastruktur. Er unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, skalierbare, integrierte und zuverlässige Clean Energy-Lösungen für missionskritische Anwendungen in abgelegenen Regionen bereitzustellen.
Der Auftrag umfasst vollintegrierte, schlüsselfertige Energiesysteme auf Basis von EFOY Pro 12000 Duo Brennstoffzellen, die in EFOY ProCabinet 4260SX Outdoor-Energiesystemen installiert sind. Die Systeme gewährleisten eine autarke netzferne Stromversorgung, indem sie die Direktmethanol-Brennstoffzellentechnologie (DMFC) von SFC mit Solarstromladung, Batteriespeicherung und integriertem Energiemanagement in einer standardisierten, einsatzbereiten Plattform für abgelegene Standorte und raue Umgebungsbedingungen kombinieren.
Darüber hinaus verfügen die Systeme über integrierte SCADAPack-RTU-basierte Steuerungs- und Automatisierungsfunktionen sowie Satellitenkommunikation und ermöglichen damit eine kontinuierliche Fernüberwachung und -steuerung sowie Datenübertragung entlang des Pipeline-Korridors.
Hans Pol, COO der SFC Energy AG: „Dieser Erstauftrag spiegelt die starke Nachfrage nach zuverlässigen, autarken Energielösungen für Anwendungen in der kritischen Infrastruktur wider, insbesondere in der Öl- und Gasindustrie. Unsere EFOY-basierte Plattform ermöglicht es Kunden, abgelegene Anlagen sicher und effizient zu betreiben und zugleich die betriebliche Komplexität zu reduzieren. Wir freuen uns, diesen neuen Kunden zu unterstützen, und sehen erhebliches Wachstumspotenzial im nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarkt.“
Weitere Informationen zu den Clean Energy- und Clean Power Management-Lösungen von SFC Energy finden Sie unter sfc.com.
Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Ausserdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life Science-Industrie.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz.
Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).
www.sfc.com
23.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFC Energy AG
|Eugen-Sänger-Ring 7
|85649 Brunnthal-Nord
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (89) 673 592 - 100
|Fax:
|+49 (89) 673 592 - 169
|E-Mail:
|ir@sfc.com
|Internet:
|www.sfc.com
|ISIN:
|DE0007568578
|WKN:
|756857
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912003HZPSTWYICYA50
|EQS News ID:
|2439738
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2439738 23.11.2026 CET/CEST
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