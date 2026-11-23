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23.11.2026 09:28:15
Freundlicher Handel: SDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
Der SDAX bleibt auch heute in der Gewinnzone.
Am Montag legt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.69 Prozent auf 16’874.40 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 84.363 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.300 Prozent fester bei 16’808.78 Punkten in den Montagshandel, nach 16’758.56 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 16’874.40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 16’807.13 Einheiten.
SDAX-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’106.58 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 18’564.27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der SDAX bei 15’750.71 Punkten.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.77 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell LPKF Laser Electronics (+ 4.91 Prozent auf 7.26 EUR), OHB SE (+ 4.53 Prozent auf 179.80 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3.35 Prozent auf 40.10 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3.04 Prozent auf 71.15 EUR) und Basler (+ 2.52 Prozent auf 22.40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PNE (-1.77 Prozent auf 4.17 EUR), HelloFresh (-1.11 Prozent auf 3.03 EUR), grenke (-1.11 Prozent auf 10.72 EUR), SFC Energy (-0.88 Prozent auf 18.00 EUR) und pbb (-0.69 Prozent auf 2.58 EUR).
Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 81’646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5.203 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder
Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 9.11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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