Freundlicher Handel: SDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich

Am Mittwoch erhöht sich der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.45 Prozent auf 18’723.26 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 89.632 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.498 Prozent auf 18’732.28 Punkte an der Kurstafel, nach 18’639.43 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’747.57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18’717.24 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1.42 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 18’539.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’182.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der SDAX bei 17’186.06 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7.88 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Basler (+ 4.69 Prozent auf 26.80 EUR), SMA Solar (+ 3.13 Prozent auf 56.05 EUR), EVOTEC SE (+ 2.44) Prozent auf 3.53 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.40 Prozent auf 29.88 EUR) und SFC Energy (+ 1.98 Prozent auf 20.60 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil 1&1 (-1.78 Prozent auf 18.76 EUR), STO SE (-1.21 Prozent auf 97.60 EUR), MLP SE (-1.03 Prozent auf 7.70 EUR), Grand City Properties (-0.82 Prozent auf 9.69 EUR) und KWS SAAT SE (-0.70 Prozent auf 71.30 EUR).

Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 63’979 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.723 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch