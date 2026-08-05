Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’984 0.2%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9336 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’340 2.3%  Bitcoin 52’150 -0.1%  Dollar 0.8075 -0.6%  Öl 83.3 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Suche...
ETF Sparplan

STO Aktie 348930 / DE0007274136

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SDAX-Entwicklung 05.08.2026 09:28:37

Freundlicher Handel: SDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich

Freundlicher Handel: SDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich

Das macht der SDAX.

EVOTEC
3.24 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch erhöht sich der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.45 Prozent auf 18’723.26 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 89.632 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.498 Prozent auf 18’732.28 Punkte an der Kurstafel, nach 18’639.43 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’747.57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18’717.24 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1.42 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 18’539.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’182.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der SDAX bei 17’186.06 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7.88 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Basler (+ 4.69 Prozent auf 26.80 EUR), SMA Solar (+ 3.13 Prozent auf 56.05 EUR), EVOTEC SE (+ 2.44) Prozent auf 3.53 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.40 Prozent auf 29.88 EUR) und SFC Energy (+ 1.98 Prozent auf 20.60 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil 1&1 (-1.78 Prozent auf 18.76 EUR), STO SE (-1.21 Prozent auf 97.60 EUR), MLP SE (-1.03 Prozent auf 7.70 EUR), Grand City Properties (-0.82 Prozent auf 9.69 EUR) und KWS SAAT SE (-0.70 Prozent auf 71.30 EUR).

Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 63’979 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.723 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Grand City Properties S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten