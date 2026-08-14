EQS-News: SFC Energy erzielt Rekordhalbjahr mit deutlichem Profitabilitätssprung – Prognose positiv konkretisiert

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SFC Energy erzielt Rekordhalbjahr mit deutlichem Profitabilitätssprung – Prognose positiv konkretisiert



14.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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SFC Energy erzielt Rekordhalbjahr mit deutlichem Profitabilitätssprung – Prognose positiv konkretisiert

EBITDA bereinigt mehr als verdoppelt auf TEUR 18.445 (H1/2025: TEUR 8.522); EBITDA-Marge bereinigt bei 22,4 % (H1/2025: 11,6 %)

auf TEUR 18.445 (H1/2025: TEUR 8.522); EBITDA-Marge bereinigt bei 22,4 % (H1/2025: 11,6 %) EBIT bereinigt mehr als verdreifacht auf TEUR 14.023 (H1/2025: TEUR 4.640); EBIT-Marge bereinigt bei 17,0 % (H1/2025: 6,3 %)

Konzernumsatz steigt um 11,9 % auf TEUR 82.352 (H1/2025: TEUR 73.607)

Auftragseingang steigt deutlich auf TEUR 108.653 (H1/2025: TEUR 43.665); Auftragsbestand bei TEUR 104.852 (31.12.2025: TEUR 78.625)

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 positiv konkretisiert

Brunnthal/München, Deutschland, 14. August 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2026.

Vorstandsbericht

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Das Rekordhalbjahr 2026 bestätigt unsere strategische Positionierung in strukturell wachsenden Märkten. Die Entwicklung unterstreicht die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells und zeigt, wie sich das dynamische Wachstum und der veränderte Produktmix in einer überproportional steigenden operativen Ertragskraft niederschlagen.

Geopolitische Verschiebungen, hybride Bedrohungen und die fortschreitende Digitalisierung erhöhen weltweit die Anforderungen an eine zuverlässige, dezentrale und resiliente Energieversorgung. Mit unseren Brennstoffzellen- und Power Management-Lösungen adressieren wir Anwendungen, in denen konventionelle Energieversorgungssysteme an ihre Grenzen stossen. Entsprechend verzeichnen wir eine international wachsende Nachfrage, insbesondere in den Bereichen Verteidigung, öffentliche und zivile Sicherheit, kritische Infrastruktur sowie industrielle Hochtechnologieanwendungen.

Der Grossauftrag über rund EUR 42,7 Mio. zur Lieferung moderner, hochmobiler Brennstoffzellensysteme für militärische und zivile Einsatzszenarien in der Ukraine ist ein wichtiger Beleg für die Relevanz unserer Technologie und Ausdruck einer breiteren, anhaltend hohen Nachfrage. Moderne militärische (autonome) Systeme benötigen zunehmend zuverlässige, mobile und schwer detektierbare elektrische Energie. Unsere Lösungen leisten damit einen strategisch relevanten Beitrag zur Einsatzfähigkeit dieser Systeme. Mit dem Aufbau einer lokalen Trainings-, Support- und Serviceorganisation in der Ukraine gewährleisten wir die unmittelbare Unterstützung unserer Anwender. Die geplante Lokalisierung der Lieferkette stärkt zudem langfristig unsere Position in diesem Markt.

Gleichzeitig verbreitern wir unsere Wachstumsplattform: Mit der Beteiligung an Oneberry Technologies, der Kooperation mit General Dynamics European Land Systems und der Akquisition der Methanol-Reformer-Technologie von Siqens erweitern wir unsere Kunden- und Technologiebasis, erschliessen zusätzliche Anwendungen und stärken unsere Präsenz in attraktiven internationalen Märkten.

Der deutliche Anstieg von Auftragseingang und Auftragsbestand erhöht die Visibilität für unser weiteres Wachstum. Auf Basis der Rekordentwicklung im ersten Halbjahr, der weiterhin hohen Nachfrage und der guten Auftragslage können wir daher unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf den oberen Bereich der bisherigen Bandbreite präzisieren. Wir sind damit gut positioniert, die nächste Phase profitablen Wachstums voranzutreiben und SFC Energy als führenden Anbieter resilienter Energieversorgungslösungen für sicherheitskritische Anwendungen weiter zu stärken.“

Umsatz- und Auftragsentwicklung

Im Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2026 erzielte der SFC Energy Konzern einen Umsatz von TEUR 82.352 (H1/2025: TEUR 73.607), dies entspricht einem Plus von 11,9 %. Wesentlicher Treiber war das starke organische Wachstum im Segment Clean Energy, das den Umsatzrückgang im Segment Clean Power Management überkompensierte. Massgeblich zum Wachstum trug zudem die Teilauslieferung des im Mai 2026 gewonnenen Grossauftrags zur Lieferung von Brennstoffzellensystemen in die Ukraine bei. Europa war mit einem Umsatzanteil von 69,4 % (H1/2025: 52,1 %) die mit Abstand umsatzstärkste Region.

Umsatz nach Segmenten in TEUR H1/2026 H1/2025 Clean Energy 63.515 51.761 Clean Power Management 18.837 21.846 Gesamt 82.352 73.607

Im ersten Halbjahr 2026 betrugen die Auftragseingänge TEUR 108.653 (H1/2025: TEUR 43.665). Der Auftragsbestand belief sich zum 30. Juni 2026 auf TEUR 104.852 (31. Dezember 2025: TEUR 78.625).

Segmententwicklung

Im ersten Halbjahr erzielte das Segment Clean Energy einen Umsatz von TEUR 63.515 (H1/2025: TEUR 51.761), ein Plus von 22,7 %, massgeblich getrieben durch die Teilauslieferung des Grossauftrags aus der Ukraine. Der Segmentanteil am Konzernumsatz stieg auf 77,1 % (H1/2025: 70,3 %). Der Umsatz des Segments Clean Power Management ging um 13,8 % auf TEUR 18.837 (H1/2025: TEUR 21.846) zurück. Ursächlich fu¨r den Ru¨ckgang des Geschäfts mit Power Management-Lösungen waren einerseits der relativ hohe Umsatz im Vorjahreszeitraum und andererseits ein geringerer als erwarteter Auftragseingang von einem Grosskunden. Der Segmentanteil am Konzernumsatz verringerte sich entsprechend auf 22,9 % (H1/2025: 29,7 %).

Ergebnisentwicklung

Der Anstieg des Konzernumsatzes führte zu einer Zunahme des Bruttoergebnisses vom Umsatz um 23,9 % auf TEUR 38.759 (H1/2025: TEUR 31.270). Die daraus resultierende Bruttoergebnismarge des Konzerns (Bruttoergebnis in Prozent der Umsatzerlöse) stieg auf 47,1 % (H1/2025: 42,5 %) und wurde damit deutlich ausgeweitet.

Für die einzelnen Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Bruttoergebnis nach Segmenten in TEUR H1/2026 H1/2025 Clean Energy 33.421 24.323 Clean Power Management 5.337 6.947 Gesamt 38.759 31.270

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA stieg im ersten Halbjahr 2026 um 116,4 % auf TEUR 18.445 (H1/2025: TEUR 8.522). Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich entsprechend auf 22,4 % (H1/2025: 11,6 %). Das um Sondereffekte bereinigte EBIT stieg auf TEUR 14.023 (H1/2025: TEUR 4.640) bei einer Marge von 17,0 % (H1/2025: 6,3 %). Das erste Halbjahr wurde mit einem Konzernperiodenergebnis von TEUR 7.275 (H1/2025: TEUR 257) abgeschlossen. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie gemäss IFRS belief sich im Berichtszeitraum auf EUR 0,42 (H1/2025: EUR 0,02), das verwässerte Ergebnis je Aktie auf EUR 0,41 (H1/2025: EUR 0,02).

Bilanz und Mitarbeiterentwicklung

Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei 71,6 % und damit nahezu auf dem Niveau des Bilanzstichtags 2025 (72,0 %). Die Nettofinanzposition (frei verfügbare Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) belief sich zum 30. Juni 2026 auf TEUR 41.157 (31. Dezember 2025: TEUR 43.290). Zum 30. Juni 2026 beschäftigte der SFC Energy Konzern 501 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2025: 495).

Prognose 2026

Auf Basis der Rekordentwicklung im ersten Halbjahr, der erwarteten Auslieferungen bzw. des aktuellen Auftragsbestandes konkretisiert der Vorstand die am 12. Mai 2026 angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wie folgt:

Der Vorstand erwartet einen Konzernumsatz in einer Bandbreite im oberen Bereich des prognostizierten Zielkorridors von nunmehr EUR 166,0 Mio. bis EUR 175,0 Mio. (bisher: EUR 163,0 Mio. bis EUR 175,0 Mio.). Der Vorstand präzisiert für den Konzern die bereinigte EBITDA-Prognose auf eine Bandbreite in der oberen Hälfte des Zielkorridors auf nunmehr EUR 31,5 Mio. bis EUR 34,0 Mio. (bisher: EUR 29,0 Mio. bis EUR 34,0 Mio.). Für das bereinigte EBIT wird nun eine Bandbreite von EUR 21,5 Mio. bis EUR 25,5 Mio. erwartet (bisher: EUR 20,5 Mio. bis EUR 25,5 Mio.), was dem oberen Bereich des veröffentlichten Zielkorridors entspricht.

Kennzahlen H1 2026/H1 2025

In TEUR 01.01.–30.06.2026 01.01.–30.06.2025 Umsatz 82.352 73.607 Bruttoergebnis vom Umsatz 38.759 31.270 Bruttomarge 47,1 % 42,5 % EBITDA 15.487 4.581 EBITDA-Marge 18,8 % 6,2 % EBITDA bereinigt 18.445 8.522 EBITDA-Marge bereinigt 22,4 % 11,6 % EBIT 11.065 698 EBIT-Marge 13,4 % 0,9 % EBIT bereinigt 14.023 4.640 EBIT-Marge bereinigt 17,0 % 6,3 % Konzernperiodenergebnis 7.275 257 Auftragsbestand* 104.852 78.625

* Zum 30. Juni 2026/31. Dezember 2025

Detaillierte Finanzinformationen

Der Halbjahresbericht der SFC Energy AG steht unter www.sfc.com als Download zur Verfügung.

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 14. August 2026, um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier:

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=3604613&linkSecurityString=a21797f43

Zudem präsentiert der Vorstand der SFC Energy am 26. August 2026 im Rahmen der Hamburger Investorentage. Zur Teilnahme am Streaming der Gruppenpräsentation um 13:00 Uhr melden Sie sich bitte hier an.

Einladungslink Gruppenpräsentation 16. Hamburger Investorentage



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur.

Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Ausserdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life Science-Industrie.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz.

Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

www.sfc.com



SFC Energy AG Investor Relations und Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

E-Mail: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

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