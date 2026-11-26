Der SDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 2.36 Prozent stärker bei 17’279.24 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 85.573 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1.21 Prozent auf 17’084.43 Punkte an der Kurstafel, nach 16’880.78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 17’084.43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17’304.51 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 2.80 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 18’332.77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’642.01 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 16’325.95 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.440 Prozent nach unten. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit tonies (+ 6.54 Prozent auf 13.04 EUR), pbb (+ 6.46 Prozent auf 2.70 EUR), OHB SE (+ 6.31 Prozent auf 192.20 EUR), SGL Carbon SE (+ 6.09 Prozent auf 4.44 EUR) und Vossloh (+ 5.22 Prozent auf 45.94 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Energiekontor (-7.17 Prozent auf 18.12 EUR), Drägerwerk (-3.60 Prozent auf 117.80 EUR), HelloFresh (-1.57 Prozent auf 3.27 EUR), SCHOTT Pharma (-1.19 Prozent auf 20.75 EUR) und MLP SE (-0.70 Prozent auf 11.32 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’805’819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5.362 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.31 erwartet. Mit 8.81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch