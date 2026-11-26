SDAX 701259 / DE0009653386
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index-Bewegung
|
26.11.2026 17:58:15
SDAX aktuell: SDAX beendet den Donnerstagshandel im Plus
Der SDAX entwickelte sich am Donnerstagabend positiv.
Der SDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 2.36 Prozent stärker bei 17’279.24 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 85.573 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1.21 Prozent auf 17’084.43 Punkte an der Kurstafel, nach 16’880.78 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 17’084.43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17’304.51 Punkten erreichte.
SDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 2.80 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 18’332.77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’642.01 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 16’325.95 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.440 Prozent nach unten. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit tonies (+ 6.54 Prozent auf 13.04 EUR), pbb (+ 6.46 Prozent auf 2.70 EUR), OHB SE (+ 6.31 Prozent auf 192.20 EUR), SGL Carbon SE (+ 6.09 Prozent auf 4.44 EUR) und Vossloh (+ 5.22 Prozent auf 45.94 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Energiekontor (-7.17 Prozent auf 18.12 EUR), Drägerwerk (-3.60 Prozent auf 117.80 EUR), HelloFresh (-1.57 Prozent auf 3.27 EUR), SCHOTT Pharma (-1.19 Prozent auf 20.75 EUR) und MLP SE (-0.70 Prozent auf 11.32 EUR).
SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’805’819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5.362 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.31 erwartet. Mit 8.81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
HelloFresh am 26.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17’240.68
|2.13%
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.