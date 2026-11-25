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25.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SCHOTT Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SCHOTT Pharma lädt voraussichtlich am 10.12.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,307 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,220 EUR je Aktie erwirtschaftet.
SCHOTT Pharma soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 274,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,983 EUR je Aktie, gegenüber 0,970 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 1,04 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 986,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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