Die SCHOTT Pharma-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 21,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 21,35 EUR. Im Tief verlor die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 20,95 EUR. Bei 21,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4'357 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2026 auf bis zu 26,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,76 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (12,62 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,90 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,178 EUR. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 281.76 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,983 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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