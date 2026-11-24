Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.31 Prozent leichter bei 17’079.62 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 84.432 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.021 Prozent auf 17’136.70 Punkte an der Kurstafel, nach 17’133.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16’987.37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17’218.54 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der SDAX mit 18’106.58 Punkten gehandelt. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 18’437.38 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 16’053.96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 1.59 Prozent ein. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Dürr (+ 3.19 Prozent auf 16.16 EUR), Eckert Ziegler (+ 2.87 Prozent auf 15.04 EUR), Vincorion (+ 2.84 Prozent auf 15.75 EUR), Drägerwerk (+ 2.79 Prozent auf 125.40 EUR) und Befesa (+ 2.00 Prozent auf 38.20 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6.75 Prozent auf 61.45 EUR), SCHOTT Pharma (-5.39 Prozent auf 21.05 EUR), PVA TePla (-4.90 Prozent auf 25.64 EUR), Wacker Neuson SE (-3.04 Prozent auf 19.12 EUR) und Basler (-2.94 Prozent auf 23.15 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 539’153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.203 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1.31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch