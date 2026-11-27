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27.11.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma schiebt sich am Vormittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 20,80 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 20,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 20,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 240 SCHOTT Pharma-Aktien.
Am 21.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 25,96 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,62 EUR ab. Mit Abgaben von 39,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,178 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Am 12.08.2026 äusserte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 281.76 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,983 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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