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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

18.37
CHF
-1.51
CHF
-7.61 %
13:54:35
BRXC
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09.11.2026 10:50:52

SCHOTT Pharma Neutral

SCHOTT Pharma
18.36 CHF -7.61%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma nach der angepassten Prognose des italienischen Wettbewerbers Stevanato von 27,00 auf 22,30 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Olivier Calvet überarbeitete seine Schätzungen für den deutschen Pharmazulieferer am Sonntag entsprechend und trägt dem Risiko einer geringeren Nachfrage nach Glasspritzen bis zum Geschäftsjahr 2027/28 Rechnung./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 10:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Neutral
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
22.30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
20.60 € 		Abst. Kursziel*:
8.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.67%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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