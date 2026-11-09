SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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SCHOTT Pharma Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma nach der angepassten Prognose des italienischen Wettbewerbers Stevanato von 27,00 auf 22,30 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Olivier Calvet überarbeitete seine Schätzungen für den deutschen Pharmazulieferer am Sonntag entsprechend und trägt dem Risiko einer geringeren Nachfrage nach Glasspritzen bis zum Geschäftsjahr 2027/28 Rechnung./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Neutral
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22.30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
20.60 €
|
Abst. Kursziel*:
8.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.67%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
12:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: Das macht der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
09:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gibt am Vormittag ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|18.35
|-7.68%
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Daimler Truck Buy
|12:21
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Deutsche Bank AG
AstraZeneca Hold
|12:10
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UBS AG
AUMOVIO Buy
|11:59
|
DZ BANK
LANXESS Kaufen
|11:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ferrari Buy