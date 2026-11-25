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25.11.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge
Die Aktie von SCHOTT Pharma zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die SCHOTT Pharma-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 21,05 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie kam im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SCHOTT Pharma-Aktie sogar auf 21,20 EUR. In der Spitze fiel die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 20,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 66'705 Stück.
Am 21.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 19,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 40,05 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,178 EUR aus. Am 12.08.2026 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 281.76 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,983 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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