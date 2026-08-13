SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Die SCHOTT Pharma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,50 EUR. Bei 21,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 7'028 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 24,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Gewinne von 12,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 12,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,174 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256.46 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 10.12.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 18.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,967 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie hebt deutlich ab: Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erhöht

SCHOTT Pharma-Aktie legt kräftig zu: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel

SDAX-Titel SCHOTT Pharma-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet SCHOTT Pharma Aktionären eine Freude