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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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27.07.2026 12:08:02

SCHOTT Pharma Buy

SCHOTT Pharma
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 25,90 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere den aufgehellten Ausblick des Pharmaindustrie-Zulieferers auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte auch seine Gewinnschätzungen (EPS) nach oben./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
26.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20.65 € 		Abst. Kursziel*:
28.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.71%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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