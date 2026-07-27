SCHOTT Pharma 19.24 CHF 2.52% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 25,90 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere den aufgehellten Ausblick des Pharmaindustrie-Zulieferers auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte auch seine Gewinnschätzungen (EPS) nach oben./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.