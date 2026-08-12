SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma büsst am Nachmittag ein

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 21,35 EUR. In der Spitze fiel die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 20,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141'057 SCHOTT Pharma-Aktien.

Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,20 EUR. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 11,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Mit Abgaben von 40,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,174 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. SCHOTT Pharma veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 247.88 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 252.33 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.08.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,961 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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