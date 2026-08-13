SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Mittag

Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 21,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 21,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24'739 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 9,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Abschläge von 42,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SCHOTT Pharma ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 256.46 Mio. EUR eingefahren.

Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. SCHOTT Pharma dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2027 präsentieren.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,967 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie hebt deutlich ab: Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erhöht

SCHOTT Pharma-Aktie legt kräftig zu: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel

SDAX-Titel SCHOTT Pharma-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet SCHOTT Pharma Aktionären eine Freude