SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagmittag mit Aufschlag

Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 21,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 22,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16'509 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 24,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2025). Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 9,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 12,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 73,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,174 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 0,967 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie hebt deutlich ab: Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erhöht

SCHOTT Pharma-Aktie legt kräftig zu: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel

SDAX-Titel SCHOTT Pharma-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet SCHOTT Pharma Aktionären eine Freude