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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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19.08.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag auf grünem Terrain

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

SCHOTT Pharma
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Um 09:28 Uhr wies die SCHOTT Pharma-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 22,35 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 22,40 EUR. Bei 22,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7'520 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2025 auf bis zu 24,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 43,53 Prozent wieder erreichen.

Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,173 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 256.46 Mio. EUR eingefahren.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.12.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,972 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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