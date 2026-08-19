Geberit-Aktie mit Kurssprung: Mehr Umsatz im ersten Halbjahr

Dabei hat sich das Wachstumstempo im zweiten Quartal gegenüber dem ersten beschleunigt. Die Gewinnmarge blieb auf hohem Niveau stabil.

Der Nettoumsatz legte im ersten Semester um 2,8 Prozent auf 1,71 Milliarden Franken zu, wie der Sanitärtechnikkonzern am Mittwoch mitteilte. Darin enthalten sind negative Währungseffekte in der Höhe von 53 Millionen Franken. Werden diese ausgeklammert, ergibt sich ein Plus in Lokalwährungen von 5,9 Prozent.

Im Vergleich zum organischen Plus von 3,4 Prozent im ersten Quartal hat die Dynamik im zweiten Quartal (+6,6 Prozent in LW) damit klar zugenommen.

Das Umsatzwachstum im ersten Semester sei vor allem auf ein deutliches Volumenwachstum sowie auf positive Preiseffekte zurückzuführen, heisst es zum Geschäftsverlauf. Einerseits habe sich das Marktumfeld in Europa verbessert, andererseits sei aber auch in den meisten übrigen Regionen und in allen drei Produktbereichen die Nachfrage stark gewesen.

Marge von Einmalkosten belastet

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) zog um 3,0 Prozent auf 529 Millionen Franken an, womit die entsprechende Marge im Vergleich zum Vorjahr stabil bei 30,9 Prozent blieb. Die direkten Materialkosten seien zwar erheblich gestiegen, dank der hohen Verfügbarkeit und effizienten Abläufen in Produktion und Logistik habe sich indes vor allem das Volumenwachstum positiv auf die Margen ausgewirkt.

Der Reingewinn erhöhte sich dabei um 7,4 Prozent auf 364 Millionen Franken. Mit den vorgelegten Zahlen hat Geberit die Erwartungen der Analysten insgesamt leicht übertroffen.

Zur Jahreshälfte macht Geberit wie gewohnt erste konkretere Angaben zu den Erwartungen im Gesamtjahr: Demnach erwartet der Bauzulieferer 2026 ein Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen von 5 bis 6 Prozent sowie eine EBITDA-Marge "in etwa auf Vorjahresniveau" (2025: 29,4%).

Geberit-Aktien von starken Halbjahreszahlen beflügelt

Die Aktien von Geberit sind am Mittwoch im frühen Handel die klaren Gewinner im SMI. Die am Morgen vorgelegten Zahlen zum ersten Halbjahr 2026 lagen mehrheitlich am oberen Rand der Erwartungen. Positiv gesehen wird zudem die optimistischer als erwartet ausgefallene Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr.

Im SIX-Handel steigt die Geberit-Aktie zeitweise 7,36 Prozent auf 565,80 Franken. Allerdings haben die Aktien auch grosses Aufholpotenzial: Bis zum Vorabend hatten die Titel im bisherigen Jahresverlauf um fast 15 Prozent an Wert verloren und gehören damit zu den schwächsten Blue Chips.

"Geberit gelang im zweiten Quartal 2026 eine überraschend starke Umsatzdynamik", hält die ZKB fest. Zudem habe der EBITDA den Konsens klar und der Ausblick die Erwartungen leicht übertroffen.

Auch die Zuständigen von Vontobel und der UBS zeigen sich vom erstmals formulierten Umsatzausblick positiv überrascht. Was die Margenguidance betrifft, so liegt diese laut der UBS in etwa im Rahmen der Erwartungen.

Die Experten von Jefferies loben das Zahlenset ebenfalls. Bezüglich des starken organischen Wachstums im zweiten Quartal stellt das Institut insbesondere die Frage, inwieweit dies auf Vorzieheffekte aufgrund der ausserordentlichen Preiserhöhungen im Juni zurückzuführen ist. Allerdings könne die Nachhaltigkeit der Trends gegeben sein, da Geberit in der Hauptregion Europa eine leichte Verbesserung der Marktbedingungen in Aussicht stelle.

cf/ls

Jona (awp)