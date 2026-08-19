Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007
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19.08.2026 09:28:14
Verluste in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge
Das macht der SDAX am Mittwochmorgen.
Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0.23 Prozent auf 18’383.94 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 93.988 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.030 Prozent höher bei 18’431.09 Punkten, nach 18’425.59 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18’431.09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’375.77 Punkten erreichte.
SDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1.50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 18’250.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, stand der SDAX noch bei 18’254.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bewegte sich der SDAX bei 17’150.95 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5.92 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell PNE (+ 3.45 Prozent auf 7.49 EUR), Springer Nature (+ 1.20 Prozent auf 20.20 EUR), SCHOTT Pharma (+ 0.90 Prozent auf 22.35 EUR), Jungheinrich (+ 0.83 Prozent auf 24.40 EUR) und Ottobock (+ 0.69 Prozent auf 58.30 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-3.92 Prozent auf 1.35 EUR), LPKF Laser Electronics (-3.25 Prozent auf 13.40 EUR), secunet Security Networks (-2.17 Prozent auf 180.20 EUR), Hypoport SE (-1.83 Prozent auf 80.50 EUR) und Medios (-1.63 Prozent auf 10.88 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 328’615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.539 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.
SDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.33 zu Buche schlagen. Mit 7.74 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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